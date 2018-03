Siria, Erdogan:_via da Afrin solo quando "il lavoro sarà finito"

Roma, 15 mar. - La Turchia non fermerà l'operazione militare in corso dal 20 gennaio scorso contro l'enclave curda di Afrin, nel Nord della Siria, fino a quando "il lavoro non sarà finito". Lo ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante una cerimonia di premiazione tenuta nel palazzo presidenziale di Ankara e riportata dai media turchi, commentando l'iniziativa del parlamento europeo che oggi voterà una risoluzione per chiedere ad Ankara di fermare l'offensiva.

"Non sperate invano, non ce ne andremo fino a quando il nostro lavoro non sarà finito", ha detto Erdogan, aggiungendo che l'europarlamento non ha alcun diritto di dire alla Turchia cosa fare.