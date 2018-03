Siria, Amnesty: 7 anni di fallimento comunità internazionale -7

Roma, 15 mar. - Come molti siriani, l`operatrice umanitaria ha espresso sfiducia nei confronti del governo: "Sentiamo parlare di riconciliazione, ma non potrà mai accadere. Il governo ci odia. Se entrano nella Ghuta orientale, arresteranno mio marito, anche se non è un combattente. Lo prenderanno e lo costringeranno a combattere per il governo. La morte ci seguirà ovunque andremo. Non c`è alcun posto sicuro per noi, né Idlib né la Ghuta orientale".

Amnesty International ha denunciato le violazioni dei diritti umani in Siria sin dall`inizio della crisi, nel 2011, mettendo in luce la sofferenza delle vittime di sparizione forzata nelle prigioni governative così come la strategia "o la resa o la fame" applicata nelle aree assediate.

In questi sette anni oltre 400.000 persone sono morte e il numero dei feriti è persino maggiore. I rifugiati siriani sparsi nel mondo sono 5,6 milioni. Il governo siriano si è reso responsabile di 75.000 sparizioni forzate mentre i gruppi armati di opposizione e lo Stato islamico hanno rapito oltre 8000 persone.