Siria, Amnesty: 7 anni di fallimento comunità internazionale -6

Roma, 15 mar. - Il direttore di un ospedale di Duma ha denunciato che molti pazienti non ricevono assistenza medica e che una donna affetta da insufficienza renale è morta mentre attendeva di effettuare la dialisi.

"È morta da sola nel suo letto. Aveva una quarantina d`anni. È morta perché non avevamo medicinali a sufficienza e il convoglio con le nuove scorte è arrivato troppo tardi".

Un`operatrice umanitaria, intrappolata con decine di famiglie a Idlib, ha descritto la dura situazione che stanno affrontando: "Dormiamo per terra, non ci sono finestre, non c`è ricambio d`aria, non c`è acqua, non c`è igiene. È terribile. Sento la gente tossire, soprattutto i bambini. A mia figlia, che ha due anni, manca l`aria. Anche a me. All`inizio avevano dell`ossigeno, poi è finito. Arrivano via via altre famiglie. A causa della mancanza di spazio, dobbiamo fare i turni per dormire". (Segue)