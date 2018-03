Siria, Amnesty: 7 anni di fallimento comunità internazionale -5

Roma, 15 mar. - L`uomo ha poi commentato con disprezzo la promessa dei corridoi umanitari per consentire ai civili di fuggire dalla violenza: "È la solita vergogna. Davvero s`immaginano che crediamo che ci faranno uscire in condizioni di sicurezza? Lo stesso governo che ci ha attaccato e bombardato ora dovrebbe proteggerci?"

Amnesty International ha poi parlato con un operatore sanitario, costretto per tre giorni a ripararsi in un rifugio sotterraneo nel quale, da tre settimane, vivono sua moglie e sua figlia: "A causa dei bombardamenti non escono mai fuori alla luce del giorno. Il rifugio è affollatissimo, i bambini svengono a causa della mancanza d`ossigeno e delle malattie. La situazione è davvero tragica". (Segue)