Siria, Amnesty: 7 anni di fallimento comunità internazionale -4

Roma, 15 mar. - Dal 18 febbraio il governo siriano e la Russia hanno intensificato la loro campagna di bombardamenti sulla Ghuta orientale, prendendo di mira civili e infrastrutture civili come gli ospedali e le scuole.

Negli ultimi giorni l`avanzata delle forze governative ha diviso la regione in tre parti, isolate le une dalle altre, peggiorando in questo modo la situazione dei civili che si trovano ora intrappolati in rifugi sotterranei senza alcun accesso a cibo, acqua e luce del giorno.

Un abitante di Duma ha raccontato ad Amnesty International che le forze governative hanno preso il controllo dei campi di grano, una fonte di cibo fondamentale per molte persone: "Il governo siriano sa cosa sta facendo. Sa che sopravvivevamo grazie ai raccolti, soprattutto di grano. La cosa che mi fa impazzire è che ora i campi sono pieni di grano e che sarà il governo a beneficiarne". (Segue)