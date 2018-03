Siria, Amnesty: 7 anni di fallimento comunità internazionale

Roma, 15 mar. - In occasione del settimo anniversario del conflitto siriano, Amnesty International ha chiesto alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità e di agire con urgenza per porre fine alla sofferenza di milioni di siriani e al sanguinoso assalto ai civili assediati nella Ghuta orientale e ad Afrin.

"Il catastrofico fallimento della comunità internazionale, concretizzatosi nell`assenza di azioni efficaci per proteggere la popolazione della Siria, ha consentito alle parti in conflitto, soprattutto al governo siriano, di compiere crimini di guerra e contro l`umanità nella completa impunità, spesso con l`assistenza di poteri esterni, particolarmente quella della Russia. Ogni anno pensiamo che sia impossibile infliggere ulteriore sofferenza alla popolazione civile e ogni anno le parti in conflitto ci ricordano che siamo in errore", ha dichiarato Lynn Maalouf, direttrice delle ricerche sul Medio Oriente di Amnesty International. (Segue)