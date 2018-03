Laura Pausini: andrò a cantare a Cuba, forse tra due settimane

Roma, 15 mar. - Laura Pausini presto canterà a Cuba "molto presto, tipo tra due settimane": lo ha annunciato la cantante al Circo Massimo a Roma dove terra due concerti a luglio. "Vorrei andare a cantare a Cuba e continua ad essere un problema: c'è meno pressione sull'embargo ma ogni volta che un artista va a Cuba in concerto, a Miami in radio poi hai dei problemi e non ti passano più. Io anni fa sono stata invitata ad andare a Cuba, non lo posso lanciare il concerto perché devono farlo loro. Tipo fra due settimane" ha detto riferendosi alla collaborazione con Gente de zona che ha fatto un remix di "Non è detto" con il titolo "Nadie ha dicho". "Ci siamo conosciuti da due anni, loro hanno preso una canzone e mandato un demo, molto particolare perché non avevo sentito niente del genere, prendere una canzone già lanciata e invece di fare il duetto entrano nella canzone come musica e testo, testo e musica sono cambiati. Mi piace molto che anche se l'arrangiamento è molto tropicale e cubano e quando entro io non mi hanno snaturalizzata"ha spiegato la Pausini.