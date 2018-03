Usa impone sanzioni su Russia per interferenza in elezioni

New York, 15 mar. - Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro diversi cittadini russi e aziende per il loro ruolo nelle interferenze nella campagna elettorale del 2016. La persona più importante colpita dai provvedimenti è Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, conosciuto come "lo chef di Putin", molto vicino presidente russo Vladimir Putin. Prigozhin è tra le 13 persone che sono state anche accusate dal procuratore speciale Robert Mueller che sta indagando sul Russiagate. Secondo un gran giurì degli Stati Uniti Prigozhin sarebbe intervenuto nelle elezioni Usa per cercare di aiutare Donald Trump. Il presidente Usa ha sempre negato qualsiasi collegamento della sua campagna elettorale con il Cremlino. Quelle di oggi sono le prime sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Russia per il Russiagate.