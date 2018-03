Ema, Mandelli (Fi): mai più scelte a sorte

Roma, 15 mar. - "Il via libera condizionato da parte del Parlamento Europeo all'attribuzione della sede Ema ad Amsterdam mette in evidenza il peso fondamentale della continuità operativa dell'Agenzia e sancisce un principio chiaro: una decisione importante non può essere affidata alla sorte". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli. "Se Milano avesse avuto la meglio oggi non sarebbe necessario alcun monitoraggio trimestrale e non ci sarebbe alcun dubbio sulla continuità dei lavori di Ema, elemento indispensabile per tutelare la salute dei cittadini. Questo la dice lunga sulla scelta sbagliata fatta dall'Europa e sull'occasione persa dall'Italia", conclude.