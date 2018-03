Rcs: capogruppo in utile nel 2017 per la prima volta dopo il 2008

Milano, 15 mar. - Nel 2017 la Capogruppo Rcs MediaGroup ha evidenziato un risultato netto positivo, per la prima volta dopo il 2008, per 53,7 milioni, in miglioramento di circa 63 milioni rispetto all'esercizio 2016.

Il cda ha deliberato di sottoporre la seguente proposta all'approvazione dell'assemblea: utilizzare l'utile netto di 53,68 milioni a copertura parziale delle perdite di esercizi precedenti, che si decrementano da 247,1 milioni a 193,4 milioni; di utilizzare la riserva sovrapprezzo azioni di 110,4 milioni e la riserva da fusione di 130.389 euro a copertura parziale delle perdite di esercizi precedenti, che si decrementano da 193,4 a 82,8 milioni; di utilizzare la riserva legale di 19,07 milioni a copertura parziale delle perdite di esercizi precedenti, che si decrementano da 82,8 a 63,8 milioni.