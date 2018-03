Gb, spia russa avvelenata: premier May promette posizione unita -2

Londra, 15 mar. - May ha visitato Salisbury (Inghilterra sud-occidentale) per la prima volta da quando l'ex spia russa è stata avvelenata in questa città il 4 marzo, dove ha elogiato "l'unità" dei suoi alleati nei confronti della Russia.

"È successo nel Regno Unito, ma avrebbe potuto essere successo ovunque e siamo uniti contro questo", ha detto, dopo che Londra, Parigi, Berlino e Washington hanno pubblicato un comunicato congiunto denunciando l'attacco a Sergei Skripal e a sua figlia Yulia.

(fonte AFP)