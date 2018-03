Tesoro: in 2017 crescono entrate tributarie e contributive, +2,1%

Roma, 15 mar. - Entrate in crescita nel 2017. L'anno scorso, comunica il ministero dell'economia, le entrate tributarie e contributive segnano un aumento del 2,1% (pari a +14,594 miliardi) rispetto al 2016. L'incremento "tiene conto" di un +1,9% per le entrate tributarie e di un +2,5% per quelle contributive.

Il gettito tributario complessivo del 2017 "mostra una crescita significativa rispetto al 2016, nonostante l'incidenza di alcune misure entrate in vigore lo scorso anno (tra cui la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%, la modifica delle detrazioni per redditi di pensione e le revisioni al regime della detassazione dei premi di produttività) che hanno portato a un alleggerimento del carico tributario sui contribuenti".

Nel 2017, aggiunge il Tesoro, le entrate tributarie degli enti territoriali "evidenziano una crescita dell'1,7%, anche in relazione ad andamenti congiunturali più favorevoli".