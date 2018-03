Tim: Elliott critica indipendenza manager, salva (per ora) Genish

Milano, 15 mar. - "Critiche di management e non critiche al management". Così fonti vicino al fondo Elliott spiegano la decisione di proporre alla prossima assemblea del gruppo Tim di revocare sei consiglieri di nomina Vivendi, tra cui il presidente Arnaud de Puyfontaine. I rilievi quindi riguardano l'indipendenza del management e non il management in sè. Da qui anche la decisione di non introdurre (per il momento) il nome dell'attuale Ceo di Tim, Amos Genish, tra i sei che si intendono revocare. Tra l'altro, il manager israeliano è stato per il momento solo cooptato in cda (nella riunione del 28 settembre) e la sua nomina è prevista, nell'odg iniziale, al primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile. Il fondo, quindi, eventualmente potrebbe opporsi alla sua nomina.

I sei consiglieri cui Elliott ha chiesto la revoca sono: il presidente di Tim, nonchè Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, il vicepresidente Giuseppe Recchi, che faceva parte della lista presentata da Vivendi lo scorso aprile in vista del rinnovo cda cda. Gli altri 4 consiglieri sono: Herve Philippe, cfo di Vivend, Frederic Crepin, capo dell'ufficio legale del gruppo francese, Felicite Herzog e Anna Jones, qualificate come indipendenti nell'allora lista di Vivendi.