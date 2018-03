Meloni: solidarietà ad askanews, Fdi pronta a incontrare Cdr

Roma, 15 mar. - "Solidarietà da Fratelli d'Italia ai professionisti di askanews, siamo disponibili a incontrare il Cdr". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a margine di una conferenza stampa, interpellata a proposito della vertenza che rischia di vedere i giornalisti in cassa integrazione al 70% dalla prossima settimana.

"Siamo a disposizione per difendere la libertà d'informazione che per noi è un caposaldo della democrazia e va considerata un'infrastruttura strategica per evitare che sia sottposta ai balzi del mercato e su questo siamo pronti a impegnarci".