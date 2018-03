Milano, 15 mar. - Il risultato netto del gruppo Rcs dell'esercizio 2017, positivo per 71,1 milioni, beneficia per 16,2 milioni di proventi da attività finanziarie, di cui circa 15 milioni derivanti dalla plusvalenza per la cessione della quota di minoranza posseduta in Ieo, l'Istituto Europeo di Oncologia. La quota ammontava a circa il 5%.