Ultimo saluto per Oleg Tabakov. A funerali attore c'era anche Putin

Mosca, 15 mar. - Ultimo saluto per l'amatissimo Oleg Tabakov. La scomparsa di una delle personalità del teatro, del cinema e della tv più importanti per la Russia, ha riscosso grande commozione in queste ore, persino da parte del presidente russo Vladimir Putin. C'era pure lui, con tutto il corteo presidenziale, alla cerimonia funebre che è iniziata alle 7 italiane, al Teatro d'arte di Mosca intitolato ad Anton Chekhov, diretto dallo stesso Tabakov per molti anni.

La bara con il corpo di Tabakov era posizionata sul palco, piena di fiori e ghirlande. A sinistra sedevano la moglie di Tabakov, l'attrice Marina Zudina, i figli Anton e Pavel, la figlia Masha di 11 anni. Zudina si è avvcinata alla bara più volte e non è riuscita a trattenere le lacrime, consolata dagli ex studenti del maestro attori Vladimir Mashkov e Evgenij Mironov.

Tabakov aveva 82 anni. Negli ultimi mesi era gravemente malato. Nel novembre 2017 era entrato in terapia intensiva. Il suo nome per l'Italia è forse legato a una parte interpretata nel film "Oci ciornie", ma ai russi resta nelle orecchie la voce del gatto Matroskin nei cartoni "Prostokvashino". Nel 1992 aveva fondato la Stanislavsky Summer School a Boston (Usa). L'11 marzo 2014 ha firmato un appello a sostegno della politica del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina e in Crimea.

Parte della cerimonia funebre è stata accompagnata dal violino di Vladimir Spivakov, che ha così onorato la memoria di un amico. L'addio all'attore è venuto dalla vice-premier del governo della Federazione Russa Olga Golodets, che non ha nascosto le lacrime, dal ministro della Difesa Sergei Shoigu, dal capo del senato russo Valentina Matvienko, e da molte altre personalità della politica russa. Tra gli alri era presente il direttore generale del Teatro Bolshoi, Vladimir Urin, la presidente del Museo Pushkin Irina Antonova e molti altri.