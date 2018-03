Siria, vertice trilaterale Russia, Iran e Turchia il 4 aprile

Ankara, 15 mar. - I Presidenti russo, iraniano e turco si incontreranno il 4 aprile a istambul per discutere la crisi siriana: lo ha annunciato il Ministero degli Esteri di Ankara.

Il vertice era stato annunciato l'8 febbraio scorso da fonti della presidenza turca, ma la data non era mai stata fissata formalmente; la riunione sarà preceduta da un incontro preparatorio a livello di Ministri degli Esteri in programma venerdì ad Astana, in Kazakhistan, in cui verrà anche discussa la possibilità di una soluzione politica alla crisi.

