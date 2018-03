Banche, Senato Usa approva l'allentamento delle regole di Obama

New York, 15 mar. - Il Senato statunitense ha approvato una proposta di legge che renderebbe più debole la regolamentazione bancaria entrata in vigore con il Dodd-Frank Act durante l'era Obama, per evitare altre crisi simili a quella del 2008. Con un appoggio bipartisan (67 voti a favore e 31 contro), il Senato ha approvato la norma, teoricamente pensata per allentare le norme in favore delle banche di piccole dimensioni, che avrà bisogno del via libera della Camera, dove potrebbe subire delle modifiche.

La nuova legge esonererebbe una ventina di aziende finanziarie con asset tra i 50 miliardi e i 250 miliardi di dollari dai controlli più stringenti della Federal Reserve. I sostenitori della modifica sostengono che darebbe sollievo alle banche regionali che sono state trattate come le rivali più grandi, facendo aumentare i prestiti e la crescita economica. Coloro che si oppongono credono invece che le modifiche indebolirebbero la supervisione necessaria per impedire le pratiche di investimento e di concessione dei prestiti che hanno provocato la crisi del decennio scorso. In una nota, l'amministrazione Trump ha spiegato che il provvedimento "alimenterà i prestiti e la crescita senza creare rischi al sistema finanziario".