Bnl investe in innovazione, lo smartphone diventa un portafoglio

Roma, 15 mar. - Pagare con carte di credito digitalizzate, semplicemente avvicinando il telefono a un Pos contactless, "con pochi gesti in modo comodo, rapido, sicuro e gratuito". Sono le novità di Bnl e di "Hello bank!", che arricchiscono l'offerta "permettendo ai clienti, attraverso le app 'Bnl Pay' e 'Hello! Pay', di effettuare pagamenti in negozio grazie alla tecnologia Nfc (near-field-communication)".

"I pagamenti digitali - sottolinea Marco Tarantola, vicedirettore generale Bnl e responsabile della divisione Commercial e Private banking - fanno ormai parte della quotidianità di tutti noi ed è uno di quei settori strategici su cui l'industria bancaria, e non solo, si sta sempre più rafforzando, sviluppando modelli e offerte innovativi e competitivi".

"Come Bnl-Bnp Paribas - aggiunge Tarantola - stiamo investendo risorse economiche e umane nello sviluppo e nell'applicazione di soluzioni tecnologiche in grado di intercettare esigenze di mobilità, semplicità e velocità di utilizzo, anche attraverso una piattaforma di servizi non solo finanziari, 'disegnando' customer journey diversificate, complete e appealing".