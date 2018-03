Meloni: non disponibili a governo che non sia di centrodestra

Roma, 15 mar. - "Il nostro obiettivo è portare il centrodestra al governo, siamo la prima coalizione e a noi spetta indicare il premier che è Salvini come ci siamo impegnati a fare". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, in conferenza stampa.

"Questo andremo a dire al presidente Mattarella e vorrei che ci fosse più convinzione" anche da parte degli alleati. "Vorrei che non si parlasse di un governo con il Pd o con i Cinquestelle e quando ho proposto Salvini per la presidenza del Senato l'ho fatto non per indebolirlo ma per rafforzarlo perché quando il presidente della Repubblica affida un incarico esplorativo lo dà al presidente del Senato", ha spiegato Meloni secondo la quale "cercare le convergenze su un programma non è impossibile" e comunque "bisogna provarci prima di dire andiamo di qua o di là".

Secondo la leader di Fratelli d'Italia "per paradosso se si scegliesse di indicare un altro esponente della Lega alla presidenza del Senato vorrebbe dire che non si crede all'ipotesi di Salvini premier".

In ogni caso, secondo Meloni, "se non si troverà una maggioranza attorno a Salvini bisognerà cercarla su un altro governo sempre di centrodestra".