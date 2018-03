Assotermica: 70% aziende dice sì a protocollo sorveglianza mercato -2

Roma, 15 mar. - "I regolamenti di etichettatura energetica e Ecodesign hanno completamente trasformato l`offerta di mercato da parte delle aziende del settore", ha confermato Mario Zucco, vicepresidente Assotermica. "L`introduzione dei nuovi requisiti di legge ha comportato una vera e propria svolta epocale per il comparto, con il fine ultimo di fornire sistemi ecocompatibili in un settore che in Europa detiene circa il 40% dei consumi di energia finale complessiva. Come associazione vogliamo supportare il settore in una delicata fase di transizione verso apparecchi e sistemi ad alta efficienza energetica. Intendiamo tracciare presunte non conformità degli apparecchi di riscaldamento a gas, informare la filiera e l`utente finale sull`importanza dell`etichettatura energetica, sensibilizzare le Autorità nelle loro attività di sorveglianza".

In virtù dell`elevato numero di aziende aderenti, che garantiscono un alto grado di copertura del mercato da parte del protocollo, l`iniziativa si propone di monitorare un`ampia fetta di ciò che viene commercializzato e di costituire un valido strumento di mutua sorveglianza a tutela dell`utente finale. Il protocollo, grazie agli accordi con alcuni importanti Enti notificati, consente di effettuare delle verifiche documentali e dei test di laboratorio sui principali parametri introdotti dai nuovi regolamenti europei per gli apparecchi di riscaldamento.