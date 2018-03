Assotermica: 70% aziende dice sì a protocollo sorveglianza mercato

Roma, 15 mar. - Assotermica, l`associazione dei costruttori di apparecchi e componenti per apparecchi termici all`interno di Anima/Confindustria, alla fiera Mce ha presentato il protocollo volontario per la sorveglianza di mercato.

L`iniziativa vede il coinvolgimento di Enea. Il protocollo "è un`iniziativa volontaria delle aziende associate ad Assotermica (ed esteso anche alle non associate) per il monitoraggio delle caldaie immesse sul mercato nazionale ai sensi dei Regolamenti di Etichettatura Energetica e di Eco-design", si legge in una nota.

L`Italia rappresenta il secondo Paese in Europa per produzione di apparecchi per riscaldamento e il secondo mercato con circa 800 mila pezzi venduti ogni anno e un parco installato di oltre 19 milioni di caldaie. Le aziende che volontariamente hanno sottoscritto l`accordo rappresentano quasi il 70% del mercato. (Segue)