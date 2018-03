Berlusconi: ricostruzioni fantasiose, fiducia in Ghedini e Ronzulli

Roma, 15 mar. - "Leggo ancora una volta sui quotidiani e in particolare sul Corriere della sera una ricostruzione fantasiosa e destituita di ogni fondamento su mie presunte affermazioni e riflessioni sull'esito del voto. Smentisco con fermezza questi retroscena e non posso che confermare la piena fiducia a Niccolò Ghedini, Licia Ronzulli e a tutti i miei collaboratori con i quali lavoro in assoluta armonia per il nostro progetto politico e per costruire un futuro di stabilità al nostro Paese". Lo afferma in una nota il leader di Fi, Silvio Berlusconi.

In particolare sulla nomina dei capigruppo di Forza Italia confermo che Paolo Romani e Renato Brunetta saranno prorogati e ricopriranno il loro ruolo per tutta la durata di questa delicata fase istituzionale.