Rcs, nel 2018 ulteriore crescita Ebitda e debito sotto 200 mln -2

Roma, 15 mar. - Rcs sottolinea che in un contesto ancora caratterizzato da incertezza nel 2017 il Gruppo ha realizzato "un forte miglioramento dei risultati rispetto all'anno precedente e conseguito i propri obiettivi di margini e riduzione dell'indebitamento finanziario".

In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, per il mantenimento e lo sviluppo dei ricavi come per il continuo perseguimento dell'efficienza operativa, in assenza di eventi al momento non prevedibili, il Gruppo considera conseguibile anche nel 2018 una crescita del margine operativo lordo e dei flussi di cassa della gestione corrente rispetto all'esercizio 2017, tali da consentire di ridurre l'indebitamento finanziario a fine 2018 al di sotto di 200 milioni di euro.