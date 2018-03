Rcs raggiunge i target 2017, utile netto sale a 71 milioni -2

Roma, 15 mar. - Rcs ha realizzato nell'esercizio ricavi a 895,8 milioni rispetto ai 968,3 milioni del pari periodo 2016, principalmente per effetto di alcune disomogeneità tra le quali la cessazione nel 2017 di alcuni contratti di raccolta pubblicitaria per conto di editori terzi (-31,3 milioni) e i ricavi correlati alle manifestazioni sportive del 2016, in particolare i Campionati europei di calcio e le Olimpiadi (-7,5 milioni). Al netto delle citate disomogeneità, la variazione si attesterebbe a -33,7 milioni (-3% circa rispetto al 2016).

L'EBITDA è positivo per 138,2 milioni di euro (margine pari al 15,4% dei ricavi), in miglioramento di oltre 48 milioni (+53,7%) rispetto all'anno precedente grazie alle nuove iniziative lanciate nel corso del 2017, nonché alle continue e incisive azioni di efficientamento che hanno portato nell'esercizio benefici pari a 58 milioni. Tali effetti positivi sono riconducibili alle attività in Italia per 38,2 milioni e alle attività in Spagna per 19,8 milioni. Escludendo gli oneri netti aventi natura non ricorrente, pari a 1,8 milioni di Euro nel 2017 (10,6 milioni nel 2016), l'Ebitda è positivo per 140 milioni.

Il risultato operativo, positivo per 95,6 milioni, migliora di 60,6 milioni rispetto all'anno precedente: oltre al miglioramento dell'EBITDA, contribuiscono minori ammortamenti per 14 milioni (in parte dovuti al passaggio da vita utile definita a vita utile indefinita delle testate quotidiane Marca ed Expansiòn), mentre si registrano svalutazioni di immobilizzazioni per 2,4 milioni al 31 dicembre 2017 rispetto a 0,7 milioni a fine 2016.