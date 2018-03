M.O., conferenza di Roma, Unrwa: raccolti circa 100 mln Usd -2

15 mar. - "Abbiamo visto un importante sostegno a un'agenzia che fornisce aiuti importanti ai profughi palestinesi - ha confermato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres - dobbiamo mantenerli a ogni costo, perchè i palestinesi non possono vivere senza istruzione, senza aiuti. L'Unrwa deve continuare a salvare la vita e la dignità di queste persone".

"Ci sembra molto chiaro che c'è grande consenso nel sostegno politico all'Unrwa, concretizzato in termini monetari, ma c'è ancora molto da fare", ha aggiunto Guterres, auspicando di poter "colmare completamente entro la fine dell'anno il deficit finanziario, per garantire i diritti dei palestinesi".

Ieri l'Unrwa ha fatto sapere di avere fondi sufficienti a mantenere le scuole e i servizi sanitari solo fino a maggio. "Continueremo a lavorare per fare in modo che le nostre scuole rimangano aperte - ha detto oggi Krahenbuhl - oggi ci sentiamo incoraggiati e facciamo appello a quanti vogliano aggiungersi per contribuire".