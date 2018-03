M.O., conferenza di Roma, Unrwa: raccolti circa 100 mln Usd

Roma, 15 mar. - L'agenzia Onu per i palestinesi (Unrwa) ha raccolto circa 100 milioni di dollari alla conferenza dei Paesi donatori che si è tenuta oggi a Roma, organizzata da Svezia, Giordania ed Egitto, a cui hanno partecipato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini.

"Abbiamo registrato un sostegno politico senza precedenti - ha detto il commissario generale Unrwa, Poerre Krahenbuhl, nella conferenza stampa conclusiva - ministri e relatori hanno sottolineato l'importanza di rispondere al deficit finanziario e abbiamo registrato nuovi contributi per circa 100 milioni di dollari, che sono un primo passo per colmare il deficit per il 2018". Deficit dovuto alla decisione annunciata a gennaio dagli Stati Uniti di tagliare gli aiuti all'agenzia Onu, rispetto agli oltre 350 milioni garantiti nel 2017. Ad oggi l'amministrazione di Donald Trump ha promesso un versamento di 60 milioni. (Segue)