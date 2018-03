Roma, 15 mar. - Ulteriore crescita del margine operativo lordo e indebitamento ancora in riduzione. Sono gli obiettivi indicati da Rcs per il 2018. In dettaglio Rcs prevede una crescita ulteriore dell'Ebitda e del Net cash flow e un indebitamento finanziario netto a fine anno inferiore a 200 milioni di euro rispetto ai 287 milioni di fine 2017.