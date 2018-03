Imprese, accordo Intesa Sp-Ice per favorire crescita all'estero

Milano, 15 mar. - Intesa Sanpaolo e Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane hanno siglato un nuovo accordo e avviato un rapporto di reciproca collaborazione, mettendo insieme le rispettive competenze e valorizzando le sinergie con gli organismi istituzionali. L'obiettivo è orientare e accompagnare le imprese interessate a operare nei mercati internazionali, attraverso attività di carattere consulenziale, formativo e informativo.

La partnership, rileva un comunicato congiunto, si inserisce "in un contesto favorevole per le esportazioni italiane, che anche in futuro potranno rappresentare una leva di crescita importante per la nostra economia. Sui mercati esteri si aprono opportunità straordinarie, anche grazie ai nuovi approcci resi possibili dal digitale, che annullano le distanze verso i Paesi con maggiore lontananza fisica e culturale".

In particolare, l`accordo prevede lo svolgimento di un`attività di consulenza, attraverso l`erogazione, da parte dell`Agenzia Ice, alle imprese clienti del gruppo Intesa Sanpaolo di pacchetti di servizi ad hoc a tariffe agevolate, come ad esempio ricerche di mercato in Paesi esteri, individuazione di nuovi partner, creazione di una rete di vendita all`estero; l`elaborazione di un`attività di informazione a favore delle imprese clienti della banca, attraverso la realizzazione di presentazioni Paese/settore, prevedendo la partecipazione di personale dell`Ice; l`attivazione di forme di collaborazione, quali la compartecipazione a eventi, convegni, seminari, manifestazioni, fiere e missioni in Italia e all'estero; la realizzazione di iniziative congiunte di formazione, con il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo Formazione: tra queste la seconda edizione Digital4Export, percorso formativo promosso con Piccola Industria Confindustria e focalizzato sulla comunicazione digitale per l`internazionalizzazione, che dal 4 aprile sarà ospitato a Torino, Varese, Pordenone, Ancona, Caserta e Cosenza, con 6 giornate formative per ciascuna tappa e 8 ore di coaching aggiuntivo. Infine, è prevista la collaborazione, attraverso Intesa Sanpaolo Innovation Center, su iniziative congiunte finalizzate a intercettare la domanda d`innovazione delle imprese: match-making, sinergie con incubatori, centri di ricerca e istituzioni partner, connessioni con imprenditori e investitori di altri Paesi.