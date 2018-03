De Poli (Udc): governo rinnovi sconto 20% Telepass su autostrade

Roma, 15 mar. - "Dal 31 dicembre scorso non c'è più lo sconto del 20% per i pendolari sulle autostrade italiane. Ho chiesto al ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio di valutare l'opportunità di proseguire un'iniziativa che, economicamente, agevola chi per lavoro è costretto a spostarsi da una città all'altra in autostrada". Lo rende noto il senatore UDC Antonio De Poli che fa presente come "in seguito all'accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e le Società autostradali aderenti all'iniziativa, era riservata un'agevolazione sul pedaggio autostradale fino al 20% per i pendolari titolari di un contratto per l'utilizzo del Telepass. Questa agevolazione però - secondo quanto ha riferito Telepass ai titolari di contratto - è scaduta lo scorso 31 dicembre e la società, non avendo ricevuto comunicazioni dal Ministero delle infrastrutture, ha sospeso le nuove richieste di attivazione dello sconto fino a una comunicazione di chiarimento da parte del Ministero. Da qui nasce la mia interrogazione parlamentare al ministro Delrio: il Governo chiarisca se vuole o meno sostenere i pendolari che sono costretti a muoversi in autostrada proseguendo con l'iniziativa dello sconto del 20%", conclude De Poli.