Pro e contro Orban, a Budapest manifestazioni contrapposte

Roma, 15 mar. - Pro e contro Viktor Orban. Ancora una volta le elezioni politiche dell'8 aprile saranno un referendum sul leader nazionalista ungherese. Una situazione plasticamente rappresentata oggi dalla piazza: a Budapest, in occasione della Festa dell'Indipendenza del 15 marzo che commemora la rivoluzione del 1848, ci sarà una manifestazione convocata da Orban e un'altra dei suoi oppositori.

Decine di migliaia di persone sono attesi in piazza nella capitale magiara. Orban, 54 anni, sta giocando la sua campagna elettorale in chiave anti-europea e anti-immigrazione e, apparentemente, questa retorica paga perché è dato di nuovo per vincente, anche se potrebbe avere meno agio del passato.

Migliaia di manifestanti, molti dei quali trasportati da diverse località del paese, sono stati chiamati a marciare dalle organizzazioni affiliate alla Fidesz, il partito del primo ministro. Si sono riuniti già a metà giornata nel centro di Budapest, dove Orban deve pronunciare un discorso. In bella vista, lo slogan "L'Ungheria prima di tutto". Gli organizzatori hanno parlato di una mobilitazione da 200mila presenze.

Tre altre manifestazioni di opposizione al governo sono state organizzati in altri punti di Budapest.