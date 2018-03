Gb, premier May visita luogo avvelenamento Skripal

Londra, 15 mar. - La premier britannica Theresa May ha visitato il luogo dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal, nella cittadina di Salisbury; May, secondo quanto precisato da Downing Street, incontrerà anche il personale di soccorso e i funzionari della sanità locale.

La polizia scientifica sta raccogliendo dei campioni in diverse zone della cittadina, tutte quelle attraversate da Skripal e dalla figlia Yulia prima di perdere i sensi sulla panchina di un parco; in sue sono stati avvelenati da un agente nervino in un'operazione che il governo britannico ha attribuito alla Russia.