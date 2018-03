Polverini: patto governo Lega-M5s fantapolitica, inutile parlarne

Roma, 15 mar. - "E` una perdita di tempo anche parlarne, un patto M5s-Lega è inverosimile, fantapolitica, non solo per le differenze sostanziali dei programmi, ma anche perché rappresenterebbe un tradimento nei confronti degli elettori e originerebbe una grande confusione oltre che una grande perdita di tempo che il paese non si può permettere". Lo dichiara Renata Polverini, parlamentare di Fi.

"Basti solo immaginare le difficoltà che sorgerebbero per arrivare a un compromesso tra le due forze politiche per capire che non è un percorso praticabile - sottolinea -. La strada per dare un governo all`Italia è un`altra, un governo di centrodestra con il coinvolgimento di singoli in Parlamento sulle proposte: non è sicuramente un percorso in discesa ma con pazienza e responsabilità si può intraprendere".