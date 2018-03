Air France: nuova giornata di sciopero a "fine marzo"

Parigi, 15 mar. - Una nuova giornata di sciopero a "fine marzo" è stata convocata oggi dai sindacati delle diverse categorie di Air France per ottenere un aumento degli stipendi. Un primo sciopero, cui hanno aderito 11 organizzazioni sindacali, si è svolto il 22 febbraio, uno è previsto il 23 marzo.

"Lo sciopero del 23 marzo è confermato - ha spiegato Philippe Evain, presidente di SNPL Air France, sindacato dei piloti - e ci sarà un'altra data a fine marzo".

La direzione di Air France ha deciso di applicare un aumento generalizzato degli stipendi, il primo dal 2011, dell'1% in due tempi e di accordare una busta dell'1,4% per aumenti individuali (premi, promozioni, anzianità) per il personale di terra. La proposta è giudicata insufficiente in proporzione ai profitti realizzati dalla compagnia e degli sforzi richiesti ai dipendenti in passato. (fonte afp)