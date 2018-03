Usa: prezzi all'importazione +0,4% a febbraio, sopra le stime

New York, 15 mar. - I prezzi all'importazione negli Stati Uniti sono cresciuti a febbraio, nonostante si sia registrato il primo calo nei prezzi del carburante in oltre sei mesi. Il dipartimento del Lavoro ha reso noto che i prezzi all'importazione sono cresciuti dello 0,4% rispetto al mese precedente, contro il +0,2% atteso dagli esperti. Rispetto a un anno prima, i prezzi sono aumentati del 3,5 per cento.

I prezzi del petrolio sono diminuiti dello 0,5%, mentre quelli dei prodotti non petroliferi sono cresciuti dello 0,5 per cento. Gli Stati Uniti importano circa 2.700 miliardi di dollari di beni e servizi ogni anno, circa il 16% del Pil.