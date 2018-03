Francia, militanti Partito socialista votano per il segretario

Roma, 15 mar. - Circa 102.000 militanti socialisti sono chiamati questa sera a scegliere i due candidati che si contenderanno il posto di primo segretario del Partito il prossimo 29 marzo. La scelta sarà effettuata oggi su quattro nomi, ma Olivier Faure viene considerato il favorito per il successo finale.

Il voto avrà luogo nelle 3.200 sezioni del partito dalle 17 alle 22. Quattro testi di orientamento, numerati da 1 a 4, saranno sottoposti al suffragio dei militanti: "Un progresso condiviso per vincere la sinistra" (Luc Carvounas), "Cari compagni" (Stéphane Le Foll), "Socialisti, la via della rinascita"(Olivier Faure) e "Unione e speranza "(Emmanuel Maurel). I risultati finali non dovrebbero essere annunciati prima di domani mattina, ma la leadership del Partito socialista potrebbe dare prima di mezzanotte un ordine di arrivo, "se ci sarà un divario significativo tra i candidati".

(fonte afp)