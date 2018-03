Ucraina, deputata Nadia Savchenko accusata di terrorismo

Kiev, 15 mar. - La Procura generale ucraina ha accusato l'ex pilota militare Nadia Savchenko, eletta deputata dopo due anni di prigionia in Russia, di aver pianificato un attentato contro il Parlamento, ordinandone la detenzione.

"L'inchiesta ha scoperto le prove irrefutabili che Nadia Savchenko, deputata ucraina, ha pianificato personalmente e dato istruzioni per organizzare un attentato terroristico in questo emiciclo" ha dichiarato il Procuratore generale, Yuri Lutsenko, intervenuto in aula.

(Segue)