Mosca: parole ministro Difesa Gb dimostrano Londra ha da nascondere

Mosca, 15 mar. - Il ministro della Difesa britannico e le sue dichiarazioni dimostrano che Londra ha qualcosa da nascondere. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Il ministro della Difesa britannico Gavin Williamson ha commentato la promessa risposta di Mosca, per l'espulsione dei diplomatici russi dal Regno Unito, consigliando alla Russia di "stare zitta".

Da Facebook la risposta della Zakharova non si è fatta attendere. "Cos'altro può dire il ministro della Difesa del paese, che nasconde le circostanze dell'uso di sostanze chimiche tossiche nel suo territorio e non vuole condividere le informazioni che ha, come previsto nella Convenzione sulle armi chimiche?" ha commentato.