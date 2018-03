Carige, First Cisl: ferma contrarietà alle esternalizzazioni

Roma, 15 mar. - "La sottoscrizione di un sistema di garanzie per i lavoratori coinvolti non modifica di una virgola la nostra ferma contrarietà alle esternalizzazioni, che depauperano il gruppo di professionalità. Ora ci attendiamo segnali in netta controtendenza, a cominciare dall`ingresso dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di controllo della banca e dal vincolo delle retribuzioni dei top manager a obiettivi sociali quali la ripresa dell`occupazione e il sostegno alle famiglie e alle imprese del territorio": è il commento di Vilma Marrone, della segretaria nazionale di First Cisl, alla firma dell`accordo, avvenuta nella tarda serata di ieri, sulle ricadute della cessione dell`information technology di Carige alla newco Joint for Growth, società partecipata maggioritariamente da Ibm, mentre la banca ligure detiene una quota minoritaria.

"L`operazione - spiega Alessandro Mutini, responsabile di First Cisl in Carige - rientra fra quelle incluse nel piano industriale presentato dall`ad Paolo Fiorentino. Pur rimanendo contrario alle esternalizzazioni dei lavoratori e delle lavorazioni, il sindacato ha cercato di offrire il massimo delle tutele ai 136 dipendenti interessati dalla cessione. Aver sancito che la newco applicherà il contratto del credito e che si iscriverà all`Abi rappresenta un elemento di garanzia e continuità. La contrattazione integrativa applicata sarà quella prevista in Carige con l`accordo dello scorso dicembre. Abbiamo poi ottenuto garanzie occupazionali che arrivano fino a dieci anni ed abbiamo sancito alcune importanti scelte organizzative come il mantenimento della sede dell`azienda a Genova e l`utilizzo dello smart working".

"Adesso è necessario che Carige - aggiunge Mutini -, nel mettere in atto le misure riorganizzative previste dal piano, applichi pienamente gli accordi sottoscritti, a cominciare da quello sulle politiche commerciali, rispettando gli impegni assunti verso i dipendenti e riconoscendo loro concretamente lo straordinario impegno profuso negli ultimi difficili anni. Nel contempo, ci aspettiamo azioni orientate alla difesa del risparmio e del lavoro, elementi essenziali per permettere a Carige di riappropriarsi pienamente del proprio ruolo di banca del territorio".