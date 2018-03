Creval: chiusa in anticipo offerta diritti opzione non esercitati

Milano, 15 mar. - Credito Valtellinese comunica che, a seguito delle prime tre sedute dell'offerta in Borsa, sono stati venduti tutti i 1.870.923 diritti di opzione non esercitati nel periodo di opzione, relativi alla sottoscrizione di 1.180.552.413 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a circa 118,05 milioni.

L`esercizio dei diritti di opzione acquistati nell'ambito dell'offerta in borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 20 marzo.