Veltroni: Roma non è ingovernabile, suo destino non è ineluttabile

Roma, 15 mar. - "Roma ingovernabile? Io non la penso così, è una città difficile ma non credo che Londra o Parigi lo siano meno": Walter Veltroni ha esordito in questo modo nel suo intervento al Tempio di Adriano in occasione della presentazione del libro "Sos Roma", dell'ex assessore al Bilancio del Campidoglio, Marco Causi.

Roma "deve ritrovare - ha detto l'ex sindaco ed ex leader del Pd - un rapporto con il Paese, mentre è vissuta come se fosse un problema. Mi ha fatto tristezza vedere la scritta Roma Capitale sulle macchine della municipale, Roma non ne ha bisogno, è la capitale".

Nel libro di Causi, ha sottolineato, "viene raccontato come c'è stato un periodo in cui Roma è cresciuta più della media del Paese. Cosa è successo? Era governata. E anche se il Governo nazionale, di segno opposto, ci ha tagliato le risorse, non mi sono mai messo in mezzo a una strada a gridare contro il governo. Ne abbiamo trovate delle altre".

"Al di là delle appartenenze politiche - ha osservato ancora Veltroni - la città e la regione vincono insieme se si fa sistema. Investire sulla città èp compito della politica locale e nazionale, se non si fa sistema Roma è destinata alla sconfitta. Ma non è un destino ineluttabile, per chi ama Roma viene prima la città, poi il resto".