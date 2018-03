Siri (Lega): reddito di cittadinanza antropologicamente sbagliato

Roma, 15 mar. - "Il reddito di cittadinanza lo trovo pedagogicamente, antropologicamente e socialmente sbagliato". Lo ha detto Armando Siri della Lega in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, in merito ad una possibile alleanza di governo con il M5S.

"Sono concettualmente contrario - ha aggiunto Siri - a dare dei soldi a qualcuno che non lavora. Chi si alza la mattina va a lavorare, fa i sacrifici si ritrova a pagare qualcuno che sta a casa con il sussidio pubblico e poi magari si trova un lavoretto in nero".

"Questo non significa - ha sottolineato Siri - non aiutare chi ha bisogno. Io sono il primo a dire che devono essere raddoppiati gli assegni minimi d' invalidità, aiutare le persone con disabilità e chi veramente non ce la fa. In questi casi bisogna mettere a disposizione i soldi e tutto il necessario per sostenere queste persone. Ma chi è in grado di lavorare deve poter ambire ad avere un lavoro, noi stiamo lavorando su questo cercando di creare delle prospettive su una domanda di lavoro che al momento non c'è".