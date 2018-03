Brasile, indignazione per omicidio attivista Marielle Franco

Rio de Janeiro, 15 mar. - L'assassinio di Marielle Franco, 38enne consigliere municipale ad attivista per i diritti umani di Rio de Janeiro ha suscitato una grande indignazione in Brasile, dove oggi sono state indette numerose manifestazioni di protesta in diverse città del Paese.

Franco, membro del partito Socialismo e Libertà (Psol) è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco mentre tornava in macchina da una manifestazione; secondo le prime indagini della polizia gli spari sono partiti da un'altra automobile; il governo brasiliano ha annunciato di aver messo a disposizione la polizia federale per collaborare alle indagini.

Nelle ultime settimane Franco aveva denunciato un aumento della violenza della polizia nelle favelas, e si era opposta alla decisione del presidente Michel Temer di affidare la sicurezza di Rio all'esercito, nel tentativo di frenare l'aumento della criminalità; il Psol ha tuttavia precisato che Franco non aveva ricevuto alcuna minaccia personale nell'ultimo periodo della sua attività.