Abi, Patuelli: valutazione su addendum Bce prossima settimana

Roma, 15 mar. - Il presidente dell'ABI Antonio Patuelli ha dichiarato che il Comitato Esecutivo dell'ABI, mercoledì prossimo, esprimerà una valutazione complessiva ed approfondita sulle novità contenute nel testo dell`"Addendum" della Vigilanza BCE che va esaminato giuridicamente in combinato disposto con il complesso delle norme di settore attualmente vigenti e con le proposte avanzate ieri dalla Commissione Europea che non sono ancora norme e che, per entrare in vigore, dovranno superare il vaglio degli altri competenti organismi europei. E' quanto rende noto l'Abi in un comunicato.