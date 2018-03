Roma, 15 mar. - "Per il presente e per il futuro della coalizione di centrodestra, il ruolo e i numeri di Forza Italia e di Berlusconi sono essenziali. La Lega ovviamente ne terrà conto, sia per quanto riguarda le presidenze delle Camere, che per quanto riguarda il nuovo governo". Così il sen. Maurizio Gasparri (FI) ai microfoni del Tg2.