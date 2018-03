Roma, 15 mar. - Domani i cittadini egiziani residenti all'estero saranno chiamati a votare per le elezioni presidenziali, come ha riportato l'agenzia stampa ufficiale Mena. In Egitto si voterà dal 26 al 28 marzo. I due candidati alla presidenza egiziana sono oltre al Sisi, Moussa Mostafa Moussa, leader del partito cetnrista al Ghad ("Domani"), candidatosi all'ultimo momento dopo che altre sette personalità si erano ritirate o messe nelle condizioni di ritirarsi dalla competizione elettorale.