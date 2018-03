Tim: i sei nomi della lista Elliott per il cda - scheda

Milano, 15 mar. - Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini, Rocco Sabelli. Sono i sei nomi che il fondo Elliott proporrà di nominare alla prossima assemblea degli azionisti, già convocata per il 24 aprile, contestualmente alla revoca dei sei amministratori di nomina Vivendi, tra cui il presidente Arnaud de Puyfontaine.

Capofila della lista del fondo attivista è l'ex Ad dell'Enel, Fulvio Conti. In precedenza il manager, classe 1947, è stato, tra l'altro, dal 1998 al 1999 direttore generale e chief financial officer di Telecom Italia.

Massimo Ferrari è cfo del gruppo Salini Impregilo, con un passato in Capitalia, Unicredit, Consob e Borsa Italiana.

L'unica donna della lista è Paola Giannotti, un passato in Bnp Paribas, e attuale membro del cda di Terna, Ansaldo Sts e del consiglio di sorveglianza di Ubi Banca.

Luigi Gubitosi, commissario straordinario di Alitalia, è stato amministratore delegato di Wind fino ad aprile 2011, per poi essere nominato direttore generale della Rai nel luglio 2012. Per Gubitosi, secondo quanto si apprende, non sarebbero previste, per il momento, cariche operative.

Dante Roscini è professore alla Harvard Business School. E' tra i fondatori, nonchè presidente, di Credimi, piattaforma di finanziamento digitale alle imprese, e siede, tra le altre cose, nel cda di Sace.

Rocco Sabelli, è stato Ad di Alitalia e di Piaggio, con un passato proprio in Telecom Italia, fino a diventare nel 1998 direttore generale di Tim. Nel 1999 venne nominato direttore mercato Italia rete fissa e internet in Telecom, diventando responsabile della Business Unit Wireline Services nel 2000-2001.