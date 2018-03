Trump su Twitter: Kudlow mio nuovo consigliere economico

New York, 15 mar. - "Larry Kudlow sarò il mio capo consigliere economico, come direttore del Consiglio economico nazionale. Il nostro Paese avrà molti anni di grande economia e successi finanziari, con tasse basse, innovazione impareggiabile, commercio giusto e una forza lavoro in espansione a fare da guida! #MAGA (Make America Great Again, ovvero facciamo di nuovo grande l'America, lo slogan della campagna elettorale, ndr)". Questo il primo tweet di giornata, con cui ha comunicato ufficialmente il nuovo consigliere.

Ieri, la Casa Bianca aveva confermato di aver offerto l'incarico all'economista repubblicano Lawrence Kudlow, 70 anni, che ha detto di aver "immediatamente" accettato.