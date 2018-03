Libia: mandati di arresto per 205 persone per traffico di migranti

Roma, 15 mar. - Le autorità libiche hanno spiccato mandati di arresto contro 205 persone di nazionalità libica e straniera sospettate di complicità nel traffico di migranti verso l'Europa. Lo ha detto alla stampa il direttore dell'ufficio indagini della Procura di Tripoli, Seddik al-Sour, precisando che le persone ricercate dovranno rispondere delle accuse di "organizzazione di operazioni di immigrazione, tratta di esseri umani, tortura, omicidio e stupro".

La rete di trafficanti comprendere membri delle forze di sicurezza, leader dei campi di detenzione dei migranti e funzionari di alcune ambasciate africane presenti in Libia. Al-Sour ha precisato che le indagini sono state condotte in coordinamento con le autorità italiane. Roma e Tripoli hanno deciso lo scorso dicembre di creare una "cellula congiunta" per contrastare i trafficanti di esseri umani, che vede il coinvolgimento dei servizi di intelligence, della guardia costiera e della magistratura.

Al-Sour ha poi aggiunto che le indagini hanno consentito di stabilire un legame diretto tra trafficanti di migranti e jihadisti dello Stato islamico (Isis). Questi ultimi approfitterebbero delle reti dei trafficanti per spostarsi da un Paese a un altro, trovare rifugio o assistenza medica.