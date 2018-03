Roma, 15 mar. - Migliaia di civili sono fuggiti dalla città di Hammuriyé e dai suoi dintorni, nell'enclave di Ghouta Est, pesantemente sotto assedio delle forze governative siriane. Lo hanno riferito i giornalisti dell'AFP sul posto.

Gli abitanti sono fuggiti a piedi, in auto e in moto in direzioen delle aree sotto il controllo del regime.

Si tratta del numero più grande di civili in fuga dall'enclave ribelle dall'inizio dell'assedio, il 18 febbraio scorso.

(fonte afp)